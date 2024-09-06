Китайские ученые говорят, что теперь можно обойтись без использования сверхдорогого фольфрама.

Китай, который, вероятно, готовится к войне против Тайваня, нашел способ значительно удешевить в производстве гиперзвуковые ракеты, заменив дорогой вольфрам на дешевую сталь. Об этом пишет South China Morning Post.

Китайские ученые представили проект гиперзвуковой планирующей противокорабельной ракеты в рецензируемой статье, опубликованной в китайском журнале Acta Armamentarii. Дизайн, представленный исследователями в статье, показывает, что наконечник гиперзвуковой ракеты может быть изготовлен с использованием общедоступной высокопрочной нержавеющей стали.

Ученые утверждают, что разработанная ими гиперзвуковая ракета со стальным носовым конусом может легко развивать скорость 8 Махов (примерно 9800 км/ч).

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Одной из больших проблем в использовании стали в гиперзвуковых ракетах является то, что она имеет температуру плавления 1200 градусов Цельсия. Это значительно ниже температуры, до которой нагревается носовая часть гиперзвуковой ракеты во время полета через атмосферу.

Именно из-за проблемы нагрева нос гиперзвуковых ракет приходится делать из дорого и тяжелого вольфрама, который имеет высокую температуру плавления. К тому же это редкий металл.

Чтобы заменить вольфрам сталью, необходима передовая термозащита, чего, как утверждают китайские ученые, им и удалось достичь. Стальной носовой конус будет иметь дополнительный слой керамической защиты и теплоизоляционный слой аэрогеля между керамикой и сталью, что поможет сохранить форму ракеты в течение полета.

Гиперзвуковое оружие - это новая мода, и несколько стран спешат разработать его недорогие версии. Замена вольфрама сталью помогла бы создать недорогие ракеты, которые можно было бы легко производить массово.

Китай уже имеет в своем арсенале ряд гиперзвуковых ракет. Так же как и Россия, которая уже использовала их в продолжающейся войне против Украины. Соединенные Штаты также стремятся получить гиперзвуковую ракету, но проекты, которые они осуществляют, не принесли желаемых результатов.

Сообщается, что Китай значительно опередил другие страны в гонке за разработкой гиперзвукового оружия, и он намерен массово производить его, чтобы его можно было использовать в военных ситуациях. Пекин также сосредотачивается на удешевлении производства этих ракет, чего, согласно имеющейся информации, не удалось достичь другим странам.

Китай готовится к Третьей мировой войне: последние новости

Как писал УНИАН, в сети появилось фото неизвестного китайского корабля, сделанное с очень близкого расстояния. Еще в мае сообщалось, что корабль вышел на ходовые испытания. Эксперты отмечали, что он похож на малозаметный шведский корвет типа Visby, а значит, наверное, речь идет о "полноценном" стелс-корабле.

Также мы рассказывали, что в Китае осуществили испытательный пуск мощного грузового беспилотника. Грузоподъемность этого двухмоторного летательного аппарата - 2 тонны, размах крыльев - 16,1 м, высота - 4,6 м.

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