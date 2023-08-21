Кассетные снаряды оказались весьма эффективным инструментом в войне.

Переданные Америкой кассетные боеприпасы оказались полезными для ВСУ в первую очередь как инструмент остановки вражеских наступлений. Но и для собственно украинского контрнаступления они также оказались полезными. Об этом пишет The Washington Post в репортажной статье с передовой в Украине.

Кассетные снаряды взрываются в воздухе над целью, выбрасывая от десятков до сотен меньших бомб на площадь шириной с несколько футбольных полей. Затем бомбы разрываются на металлические осколки, которые могут оторвать конечности и нанести смертельные ранения.

Такие боеприпасы не могут навредить российским солдатам, скрывающимся в блиндажах, но они представляют угрозу для тех, кто находится на открытой местности – например, во время атаки.

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"Главное преимущество заключается в том, что враг теперь очень боится идти на штурм. Они даже распознают кассетные бомбы по свисту, который те выдают, когда направляются на цель", - сказал артиллерист из 14-й механизированной бригады ВСУ по имени Станислав, с которым пообщались журналисты.

Он отметил, что российские подразделения, наступающие с бронетехникой и пешей пехотой, останавливают свое движение вперед, чтобы дать солдатам возможность укрыться от шрапнели. Это оказалось очень полезным в контексте российского наступления на Лиманском и Купянском направлениях. Кремль стремится заставить Украину перебросить резервы с юга на восток, но кассетные снаряды, которые замедляют продвижение захватчиков, позволяют Украине сохранить свои силы.

Что касается наступательных операций, Украина использует эти боеприпасы для обстрела густых лесов, когда точное местоположение российских сил неизвестно, для поражения небронированной техники и для распыления бомб над пехотой, чтобы она зарылась в норы и не могла открыть ответный огонь.

Таким образом кассетные боеприпасы позволяют украинским солдатам приблизиться к укрепленным позициям россиян, поскольку вражеская пехота остается в своих бункерах. "Они не высовывают головы, когда ведется кассетный огонь", — сказал украинский солдат.

Другая тактика состоит в том, чтобы выбить российскую пехоту из ее нор, используя более мощные снаряды, а затем перейти на кассетные боеприпасы, когда русские повылезают наружу.

Война в Украине - последние новости

По данным британской разведки, Россия продолжает развитие своей армии, чтобы увеличить захватнический потенциал. В частности проводится расширение 18-й общевойсковой армии. Ее хотят использовать для усиления российской группировки на Херсонщине, откуда ранее пришлось забрать десантников для отправки на более важные направления.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили около 460 российских оккупантов. Всего с начала вторжения агрессор потерял уже почти 258 тысяч своих солдат.

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