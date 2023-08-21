Минобороны Британии предварительно выяснило, кого РФ наберет в новое военное формирование и его главные цели.

Россия расширяет свои военные структуры из-за войны в Украине и планирует создание нового формирования, чтобы задействовать его в обороне Херсонской области.

Об этом сообщает Минобороны Британии, ссылаясь на свою разведку. Речь идет о 18-й общевойсковой армии РФ, которую объединят с другими подразделениями на Херсонщине.

"В том числе с 22-м армейским корпусом, который выполняет роль российского гарнизона в оккупированном Крыму", - говорит британская разведка.

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Сообщается, что новую группировку сформируют в основном из только что мобилизованных солдат. Их Россия планирует сосредоточить на усилении обороны юга Украины, чтобы "освободить руки" более опытным подразделениям для войны на ключевых направлениях, подчеркивает ведомство.

"Существует реальная вероятность, что именно из-за таких планов РФ недавно передислоцировала свои воздушно-десантные силы из Херсона на Ореховское направление, где происходили острые стычки", - подчеркивает Минобороны Британии.

Россия создает "элитную" авиагруппу для ударов по Украине

Напомним, в мае британская разведка выяснила о планах РФ создать новую авиаугруппировку под названием "Шторм". Его главная цель - создать еще большее напряжение в небе Украины и усилить воздушные атаки врага еще одной эскадрильей истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильей ударных вертолетов.

По мнению бритразведки, именно этой "комбинированной" группе РФ выбрала роль ключевой силы в воздушных атаках.

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