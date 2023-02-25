Выпущено более 4 тыс. единиц истребителей. Они могут нести все типы вооружения.

Американские истребители F-16 являются оптимальным вариантом для Украины, заявил в эфире телемарафона спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что поставить Украине на вооружение несколько типов зарубежных самолетов невозможно, так как каждый требует индивидуального подхода в обслуживании и ремонте.

"Поставить на вооружение несколько типов самолетов невозможно. Их нужно обслуживать… Путь, по которому Украина уже решила идти, – это единый тип многоцелевого самолета. Т.е. должен быть единый тип на вооружении всех бригад. Это упростит его обслуживание, упростит выполнение задач с разных мест", - сказал Игнат.

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По его словам, если рассматривать линейку "F" – то для Украины нужен F-16. "Потому что этих самолетов много в мире. Это самый распространенный самолет. Его выпустили более 4 тыс. единиц. Самолет, прошедший модернизацию, несколько этапов. И может нести все типы вооружения", - пояснил спикер командования ВС ВСУ.

Истребители для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 января стало известно, что Нидерланды рассмотрят возможность передачи Украине боевых самолетов F-16.

8 февраля президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты. В тот же день премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине. В то же время Уоллес отметил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что предоставление самолетов Украине не является вопросом, требующим срочного решения.

20 февраля министр обороны Алексей Резников сообщил, что вопрос о предоставлении Украине современных самолетов западного производства уже решен. По его словам, осталось сформировать "самолетную коалицию" и осуществить прагматичную оценку: что лучше подойдет для Украины, как подготовить украинских специалистов и тому подобное.

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