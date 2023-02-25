Лауреат премии "Оскар" настаивает на том, чтобы американские законодатели передали истребители в Киев.

Актер Шон Пенн заявил, что недавняя поездка Джо Байдена в Киев "чрезвычайно обнадеживает" и призвал администрацию президента продолжать вооружать Украину, в том числе современными истребителями.

Пенн россияне постоянно используют авиацию для запуска ракет по территории Украины, поэтому украинской армии нужны истребители, пишет Politico. Издание отметило, что актер является одним из тех, кто призывает западные страны направить Киеву истребители перед вероятным весенним наступлением РФ.

"Нет сценария, при котором Украина проиграет эту битву, - сказал Пенн. - Есть сценарий, в котором захватывается территория... Но украинцы будут драться до последней капли крови. И эта капля крови будет на наших руках, если мы не экипируем их добросовестно".

Актер отметил, что украинские самолеты очень устарели, и чтобы защитить свои города ВСУ нужны современные истребители. При этом Пенн сказал, что украинские военные выразили готовность осваивать американские истребители F-16.

Истребители для Украины

Президент Польши Анджей Дуда назвал возможность таких поставок "очень серьезным решением". Он пояснил, что передача F-16 ослабит ВВС Польши. При этом 24 февраля в Киеве польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова обучать украинцев летать на этих американских истребителях.

Также 24 февраля президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. "Мы присылаем то, что наши опытные военные считают нужным сейчас. Нужны танки, артиллерия, противовоздушная оборона, HIMARS", - сказал он.

В Воздушных силах подсчитали, что для замены всего парка советских самолетов на F-16, Украине нужно создать из них не менее пяти воздушных бригад.

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