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США успешно испытали новый боевой лазер

03:31, 10 ноября 2019
Оружие
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Лазер ATHENA будет защищать базы от атак дронов / фото: Lockheed Martin Corporation

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Об этом сообщает Popular Mechanics, передает Naked Science.

Лазерный комплекс ATHENA уничтожил несколько летящих БПЛА на военной базе в Оклахоме, продемонстрировав, что он способен эффективно применяться в реальном бою. В частности, защищать базы от атак дронов.

ATHENA представляет собой систему лазерного оружия мощностью 30 киловатт, в которой используется технология Accelerated Laser Demonstration Initiative (три 10-киловаттных лазера объединили в один 30-киловаттный луч). При необходимости мощность комплекса может быть снижена.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы США продвигаются в направлении принятия на вооружение наиболее сокрушительного лазера из ныне известных. Система под названием Indirect Fires Protection Capability - High Energy Laser (IFPC-HEL) будет иметь мощность в 250-300 киловатт.

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Теги: #США#лазерное оружие