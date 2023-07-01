Также Украина получит дополнительные бронетранспортеры.

Премьер-министр Королевства Испания Педро Санчес сообщил, что его страна вскоре передаст Украине еще 4 основных боевых танка Leopard 2.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Санчес сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В военном отношении в дополнение к очень длительному и интенсивному сотрудничеству, Испания вскоре доставит новую тяжелую технику для помощи военным усилиям, в том числе четыре танка Leopard и бронетранспортеры", - подчеркнул Санчес.

Также премьер сказал, что Испания собирается доставить в Украину переносной полевой госпиталь с хирургическими возможностями с целью улучшения способности Украины лечить раненых военных и гражданских у линии фронта.

При этом, по его словам, в Испанию прибыло более 650 украинцев на лечение. Кроме того, в городе Сарагоса происходит обучение по передовым программам для украинских терапевтов.

Leopard 2 для Украины

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2023 года первая партия из шести танков Leopard 2 отправилась из порта города Сантадер к дальнейшей доставке в Украину.

Кроме того, недавно стало известно, что Украина получит дополнительные танки Leopard 2.При этом сообщалось, что поставки, которые должна осуществить компания Rheinmetall, профинансируют Дания и Нидерланды. Страны приобретут основные боевые танки для того, чтобы заменить поврежденную технику. Речь как раз шла о поставках Украине 14 танков Leopard.

Также сообщалось, что ФРГ намерена нарастить поставки танков Leopard 1 Украине.

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