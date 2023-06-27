Первый из этой партии танк должны поставить в Украину в январе 2024 года.

Немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall от имени Нидерландов поставит Украине 14 танков Leopard 2A4. была достигнута соответствующая договоренность с федеральным правительством Германии, сообщает Tagesschau.

Отмечается, что первый танк должны поставить в Украину в январе 2024 года. Остальные боевые машины планируют передавать в течение 2024 года.

Также в компании Rheinmetall заявили, что сумма заказа составляет трехзначное число миллионов евро.

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Таки Leopard 2A4 для Украины - что сообщалось ранее

Как ранее писал УНИАН, Украина получит дополнительные танки Leopard 2. При этом сообщалось, что поставки, которые должна осуществить компания Rheinmetall, профинансируют Дания и Нидерланды. Страны приобретут основные боевые танки для того, чтобы заменить поврежденную технику. Речь как раз шла о поставке Украине 14 танков Leopard.

Также сообщалось, что ФРГ анмерена нарастить поставки танков Leopard 1 Украине.

"Мы не сможем заменить каждый танк, вышедший из строя, но с июля мы будем наращивать поставки Leopard 1 A5", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

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