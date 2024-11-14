Это будет уже шестая из запланированных систем IRIS-T от Германии.

Германия передаст Украине еще одну – шестую – систему противовоздушной обороны IRIS-T. Такое заявление сделал немецкий канцлер Олаф Шольц во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Олаф Шольц сообщил, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года", – сказано в сообщении на сайте президента.

Также Шольц и Зеленский уделили внимание объемам поставок систем противовоздушной обороны на следующий год и возможной дополнительной помощи средствами ПВО от Германии.

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Напомним, в сентябре Олаф Шольц сообщил, что Германия заказала еще 17 систем ПВО IRIS-T для Украины.

Оружие для Украины: другие новости

Тайвань помог перевооружить украинскую ПВО. Как пишет Forbes, тайваньская сторона передала украинским военным свои излишки зенитно-ракетных батарей HAWK.

Ранее стало известно, что Украина получит партию ракет SCALP от Франции. Министр обороны страны Себастьян Лекорню заявил, что подписал передачу около десяти ракет, которые президент Эммануэль Макрон обещал Зеленскому.

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