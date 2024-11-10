Также будут предоставлены ракеты "Мистраль".

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что подписал новую передачу около десяти ракет SCALP, которые президент Эммануэль Макрон обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Это позволит ВСУ бить за линией фронта.

"Мы должны поддерживать нашу помощь на долгосрочной основе, потому что это также позволит украинской власти рассматривать политические решения, когда она решит это сделать. Военная поддержка является очень важной, и даже когда война закончится, мы должны продолжать укреплять украинскую армию. Во-первых, мы продолжим беспрецедентную программу тренировок на востоке Франции, где 2000 украинских солдат проходят подготовку в бригадах под руководством французских солдат и на французском оборудовании. Во-вторых, мы продолжим нашу поддержку. С наступлением зимы глубокие удары России по украинской территории, вероятно, усилятся. Мы снова будем поставлять ракеты "Мистраль", в частности для защиты зон боевых действий", - рассказал министр Le Journal du Dimanche.

Как отмечается, генерал де Голль подчеркивал, что Европа была наивной, делегировав свою безопасность США. Каждая страна укреплять свой собственный военный потенциал, выделяя больше бюджетных ресурсов, а также имея полностью боеспособные вооруженные силы.

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"Давайте подумаем еще раз и поставим себя на место американцев: должны ли налогоплательщики Аризоны или Невады финансировать безопасность поляков или немцев? В рамках целостной глобальной организации и перед лицом новых угроз вполне естественно, что европейцы должны взять на себя ответственность за собственную безопасность. Это борьба, которую президент Республики возглавляет с 2017 года. Франция с ее ядерным сдерживанием, армией, основанной на занятости, и суверенной оборонной промышленностью разработала уникальную модель. Теперь эта модель должна вдохновлять другие европейские страны", - добавил Лекорню.

Война в Украине - помощь Франции

Ресурс Avionslegendaires писал, что Франция передаст Украине от 12 до 20 истребителей Mirage 2000-5F в 2025 году.

По данным Forbes, первые три французских истребителя Dassault Mirage 2000-5 должны прибыть в Украину до конца апреля. И они будут оснащены лучшим французским вооружением класса "воздух-земля", в том числе крылатыми ракетами SCALP-EG и планерными бомбами Hammer.

В начале ноября стало известно, что Франция впервые начала передачу дронов-камикадзе OSKAR в Украину.

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