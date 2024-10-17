Украинские зенитчики признаются, что воевать на IRIS-T - одно удовольствие.

Воздушные силы ВСУ показали кадры работы украинских защитников неба на немецких ЗРК IRIS-T.

Сообщается, что данные комплексы на вооружении ВС с октября 2022 года.

"NASAMS и IRIS-T - первые западные зенитные ракетные системы средней дальности, начавшие защищать критическую инфраструктуру Украины от массированных атак врага", - говорится в сообщении.

Украинские зенитчики признаются, что воевать на IRIS-T - одно удовольствие.

Указывается, что сегодня в Украине немало батарей этих ЗРК, которые постепенно становятся на вооружение и поэтапно вытесняют морально и физически устаревшие комплексы советского производства.

ЗРК IRIS-T на вооружении Воздушных сил - видео

IRIS-T - что известно об этих ЗРК

Как сообщили в ВС ВСУ, IRIS-T - качественная немецкая система, способная уничтожать все аэродинамические цели в радиусе до 40 километров.

Использует ракеты IRIS-T, предназначенные для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет.

Для развертывания пусковой установки на позиции требуется до 10 минут. Одновременный обстрел нескольких целей достигается быстрым пуском нескольких ракет. Перезарядка длится около 15 минут.

Основным сенсором системы служит трехмерная РЛС АФАР CEAFAR производства CEA Technologies. Эта РЛС выполняет как функции поиска целей вокруг, так и подготовку данных для наведения зенитных управляемых ракет.

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