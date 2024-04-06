По словам президента, защита от российских управляемых авиабомб должна быть комбинированной.

Для борьбы с российскими управляемыми авиационными бомбами (КАБами) Украина планирует применять комбинированную защиту. Об этом в интервью телемарафону рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас в Украине разрабатывается собственное оружие для борьбы против КАБов.

"Не буду пока говорить, какое. Еще одно направление - истребители, ... Почему я сказал "комбинированная" - и самолеты, и ПВО. Потому что самолетов у нас не хватит. Кроме тех, что у нас есть, то, что нам на сегодня готовы давать партнеры именно в этом году, составляет, я могу сказать, 10% от необходимого количества", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что ситуацию должны значительно улучшить F-16, которые вскоре получат наши Воздушные силы, при этом их количество будет недостаточным для полной защиты от КАБов.

"Если бороться, то бороться и побеждать, а не просто, знаете, "у нас есть F-16". Нет, этого мало. Поэтому это лишь 10% от состава нашего современного воздушного флота, которого достаточно для того, чтобы самостоятельно победить то количество российских самолетов, которые работают по Украине. Мы точно знаем, каким количеством они бьют по нам, сколько они используют, нам нужно соответствующее количество. И мы понимаем, что 10% в этом году будет. Поэтому я сказал "комбинированная" - не хватит самолетов пока. И самолеты, и ПВО", - отметил Зеленский.

Другие заявления из интервью президента

Из-за нехватки ПВО Украина вынуждена выбирать, какой город защищать. Об этом в интервью телемарафону рассказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что сегодня интенсивность обстрелов РФ достаточно высокая, но "мы должны думать о том, что будет завтра".

Как сказал глава государства, завтра интенсивность может продолжиться такая же, "и нам будет не хватать, если они будут ежедневно бить так, как делали это последний месяц".

Также Зеленский рассказал, как планируют останавливать врага в связи с мобилизацией в России 300 тысяч личного состава до 1 июня. По словам президента, нельзя утверждать, что эта цифра окажется окончательной.

Глава государства подчеркнул, что россиянам понадобится около месяца, чтобы иметь такой объем людей, а поскольку "с дисциплиной у них не очень, то, возможно, они не успеют до 1 июня мобилизовать такое количество".

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