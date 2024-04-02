Их у россиян очень много, отмечают в Воздушных силах.

Российские оккупационные войска начали бить по Украине бомбами ОДАБ-1500. Они способны полностью разрушить многоэтажку.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш. По его словам, бомб весом 1500 кг у врага "чрезвычайно много".

"Это очень мощное оружие. 1500 кг достаточно, чтобы сложить девятиэтажный панельный дом или старую "хрущевку". Конечно, таких бомб у России чрезвычайно много", – подчеркнул Евлаш.

Представитель Воздушных сил добавил, что россияне используют эти бомбы, чтобы истощить украинскую ПВО.

По его словам, основной задачей Украины сейчас является борьба непосредственно с носителями таких бомб. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

"Конечно, это достаточно неспроста задача, однако мы показали, что можем выполнять и такие сверхсложные операции. Для этого нужны определенные условия. Самое главное – нам нужно больше разнообразных западных систем. К сожалению, мы сейчас не можем производить их самостоятельно, поэтому в этом вопросе мы полагаемся на наших партнеров", – резюмировал он.

Удары бомбами ОДАБ-1500 по Украине

Эксперт по анализу открытых данных издания BILD Юлиан Рёпке недавно заявил, что Россия впервые ударила по Украине тяжелой авиабомбой ОДАБ-1500. Это оружие способно поражать большую площадь. По словам Рёпке, такую бомбу россияне сбросили на поселок Великая Писаревка в Сумской области.

В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов эту информацию опроверг. Он отметил, что враг использовал эти бомбы и раньше.

Вас также могут заинтересовать новости: