Но делать это будут постепенно, чтобы Россия окончательно не упала в объятия Китая - геополитического соперника Индии.

Индия стремится уменьшить свою зависимость от российских вооружений из-за неспособности Москвы выполнять свои обязательства по военным контрактам в условиях полномасштабной войны с Украиной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные индийские источники.

"Крупнейший в мире импортер оружия медленно поворачивается на Запад, на фоне того как Соединенные Штаты стремятся укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать рост Китая, избавив южноазиатскую нацию от традиционной зависимости от России", – говорится в публикации.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в течение последних двух десятилетий Россия поставляла 65% оружия, закупленного Индией на сумму более 60 миллиардов долларов, но война в Украине ускорила толчок к диверсификации ее оружейной базы.

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"Мы вряд ли подпишем какое-либо крупное военное соглашение с Россией. Это была бы красная линия для Вашингтона", - сказал Нандан Унникришнан, эксперт по России Исследовательского центра New Delhi Observer Research Foundation.

Эту же точку зрения журналистам Reuters на условиях анонимности изложили четыре индийских правительственных чиновника, среди которых высокопоставленный сотрудник Службы безопасности, недавно ушедший в отставку. По их словам, Индия не будет заключать крупные контракты на покупку вертолетов Камова и истребителей Су или МиГ.

Индия планирует потратить почти 100 миллиардов долларов на оборонные заказы в течение следующего десятилетия, но теперь ставку делают не на покупку готового оружия за рубежом, а на локализацию производства в Индии.

В прошлом году Индия и Соединенные Штаты подписали соглашение о производстве на индийских заводах двигателей для истребителей, что является первой такой уступкой США стране, не являющейся официальным союзником.

Источники сообщили, что Индия рассматривает возможность покупки французских реактивных самолетов для своего новейшего авианосца и хочет создавать подводные лодки по французским, немецким или испанским технологиям, а также истребители с американскими и французскими двигателями.

Однако власти Индии боятся делать резкие движения в отношениях с Россией, опасаясь, что прекращение торговли подтолкнет Москву ближе к Пекину – единственной другой крупной экономике, с которой она имеет дело. А Индия и Китай имеют давнюю историю военного противостояния на общей границе.

"Покупка оружия дает вам влияние. Закрывая их, вы делаете их подчиненными Китаю", - сказал чиновник службы безопасности в отставке.

Кроме того, в течение двух десятилетий Индия будет вынуждена полагаться на Россию в поставках запчастей для своей военной техники, которая преимущественно имеет советское или российское происхождение.

Отношения России и Индии: последние новости

Как писал УНИАН, в конце декабря Индия прекратила принимать российскую нефть. У индийского побережья российские танкеры начали сбиваться в стаи, но разгрузиться не могли. Все из-за того, что США начали вводить санкции против российских танкеров, поэтому индийские нефтяные заводы боятся иметь с ними дело.

Также мы рассказывали, что в ноябре Индия окончательно списала противолодочные самолеты Ил-38SD советского производства, которые стояли на вооружении индийской морской авиации около полувека. Им на замену Индия приобрела американские самолеты того же класса.

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