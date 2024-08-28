Несмотря на печальный опыт Украины и Армении, Индия до сих пор верит, что поддерживая хорошие отношения с РФ, она может избежать военной угрозы для себя.

Визиты индийского премьера Нарендры Моди в Москву и Киев лишь подтвердили, что эта страна намерена и дальше придерживаться своего неоднозначного нейтралитета относительно российского вторжения в Украину. И на то Индия имеет свои веские причины, пишет Business Insider.

Аналитик Eurasia Group Рахул Бхатия говорит, что Индия не желает становиться на какую-то одну сторону в войне в Украине, но она также видит серьезную опасность в длительном конфликте в Украине.

"Индия стремилась сбалансированно подходить к войне в Украине. Нью-Дели хочет сохранить свои отношения с Россией, несмотря на ее дипломатическую изоляцию", - сказал Бхатия.

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Настойчивость Моди не принимать ни одной стороны в Украине, вероятно, смутит и разочарует многих западных обозревателей, но аналитики говорят, что за позицией Индии стоят жизненно важные экономические и стратегические цели.

Тесные дипломатические отношения с Москвой Индия сохраняет со времен холодной войны, когда региональный конкурент Индии, Пакистан, имел поддержку США. Сегодня Индия также зависит от российской нефти, став ее главным импортером.

Со времен холодной войны Индия также в значительной степени полагается именно на российское оружие. Сейчас индийская армия на 60% оснащена им. В последнее время ситуация постепенно меняется, но зависимость от России все еще значительна.

Вместе с тем Индия обеспокоена растущей агрессивностью Китая в Азии. Индийские и китайские военные ведут противостояние в спорном регионе Ладакх с 2020 года. Спор о границе в Гималаях перерос в столкновения, в результате которых в 2020 году погибли 24 человека.

Динакар Пери, сотрудник Совета по стратегическим и оборонным исследованиям, говорит, что Индия зависит от хороших связей с Кремлем, чтобы помочь смягчить эту угрозу: "Противостояние [с Китаем] создало новую динамику для Индии, и это все факторы, которые будут учитываться в индийских расчетах ее позиции [по войне в Украине]".

Этот фактор упоминает и Рахул Бхатия.

"Хотя Нью-Дели признает, что Россия и Китай постепенно будут сближаться, он верит, что поддержание хороших отношений с Москвой обеспечит, чтобы Россия оставалась нейтральной, когда напряженность на границе между Индией и Китаем вспыхнет", - сказал он.

Позиция Индии в войне РФ против Украины

Как писал УНИАН, в июле Нарендра Моди посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. В индийском МИД тогда говорили, что хотят убедиться в сохранении тесных связей с РФ на фоне ее дипломатической изоляции. А вот по мнению экспертов, Моди хотел лично убедиться, что западные санкции не слишком сильно вредят России.

Во время своего визита в Киев в августе Моди уверял, что он лично пытался убедить Путина в том, что война является неприемлемым способом решения споров.

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