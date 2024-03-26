ЗРК Patriot PAC3 способны уничтожать "Цирконы", отметили аналитики.

Гиперзвуковой ЗМ22 "Циркон" - ракета российских оккупантов, которая в отличие от Х-47 "Кинжал" действительно может постоянно удерживать гиперзвуковую скорость, а не только кратковременно разгоняться до нее благодаря твердотопливному двигателю, как это делают "Кинжалы".

Ракета "Циркон" имеет разгонную ступень, благодаря которой она может оказаться на серьезной высоте и получить скорость, которая позволяет запуститься гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель, пишет Defence Express.

"...после успешного перехвата Силами обороны... сразу двух 3М22 "Циркон"... разоблачилась крайне важная деталь. "Циркон" действительно имеет гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель и на маршевом участке имеет стабильную скорость в 5,5 Маха (6737,742, км/ч, - Ред.) то есть достигает гиперзвуковой скорости, рубеж которой начинается с 5 Махов (6125.2 км/ч, - Ред.)", - отметили аналитики.

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По сведениям экспертов, в Украине уничтожать вражеские "Цирконы" могут западные зенитные ракетные комплексы SAMP/T и Patriot PAC3.

В центре внимания 3М22 "Циркон" - что сообщалось

Россияне редко используют против Украины такие ракеты. Сообщалось, что противники били ими по Киеву 7 февраля и 25 марта 2024 года. Стоит отметить, что вчера украинская противовоздушная оборона ликвидировала два "Циркона", которые противник запускал из пока еще оккупированного Крыма.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых говорил, что ракеты "Циркон" с полуострова до столицы Украины способны долететь за 7-10 минут.

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