Нет денег: Пентагон закрыл разработку гиперзвуковой противокорабельной ракеты HALO

Программа должна была стоить $566 млн, но Пентагон не одобрил увеличение бюджета.

Пентагон прекратил разработку дальнобойной гиперзвуковой противокорабельной ракеты HALO из-за нехватки финансирования. Проект входил в программу Offensive Anti-Surface Warfare Increment 2 и должен был заменить существующие дозвуковые ракеты, в частности AGM-158C LRASM, сообщает Defense Express.

Ракета HALO не создавалась как средство прорыва ПВО, ее задачей было сокращение времени доставки боеголовки на большие дистанции. Решение о закрытии разработки приняли еще осенью 2024 года, сообщил контр-адмирал Стивен Тедфорд.

"Решение было принято после того, как ВМС провели тщательный анализ... сопоставив приоритеты ВМС с имеющимися финансовыми обязательствами", - отметил он.

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В марте 2023 года NAVAIR заключило контракты с Raytheon и Lockheed Martin на $116 млн для начальной разработки ракеты и подготовки к летным испытаниям. Предполагалось завершить проект к 2028 году, а принять на вооружение - в 2029-м. Вся программа должна была стоить $566 млн. Впрочем, Пентагон не одобрил увеличение бюджета.

Сейчас в США остаются только дозвуковые ракеты AGM-158C LRASM как основа противокорабельной мощи. Их применяют самолеты F/A-18 и B-1B.

Однако существуют альтернативы. ВМС США могут заинтересоваться Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), которую для ВВС разрабатывают Northrop Grumman и Raytheon с введением в 2027 году, или гиперзвуковой ракетой Mako от Lockheed Martin.

Другие новости из Пентагона

Напомним, что издание NBC News писало о том, что США планируют вывести из Восточной Европы до 10 тысяч своих военных. Это половина контингента, который развернул экс-президент США Джо Байден в 2022 году для укрепления стран, граничащих с Украиной.

Кроме того, агентство Bloomberg писало, что в Европе боятся того, что США выведут свои войска без предупреждения. Европейские чиновники хотят смягчить худшие последствия таких изменений.

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