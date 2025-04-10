Также в Конгрессе не хотят, чтобы США отказались от командования НАТО.

Палата представителей резко отреагировала на планы администрации президента США Дональда Трампа резко сократить военный контингент в Европе. Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий возмущены решением Пентагона, сообщает Assosiated Press.

Отмечается, что конгрессмен Майкл Роджерс заявил о том, что США не должны сокращать численность своих военных в Европе, а также отказываться от командования НАТО.

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"Лидерство США в НАТО имеет важное значение для обеспечения того, чтобы вооруженные силы США, в том числе наше ядерное оружие, всегда оставались под командованием США", - сказал он.

Также конгрессмен Майкл Тернер высказался о то, что США должны уберечь позицию командующего объединенных сил НАТО в Европе. В Пентагоне же заверили, что не собираются отказываться от должности командующего объединенных сил НАТО.

США хотят сократить военный контингент в Европе - важные новости

Напомним, что издание NBC News писало о том, что США планируют вывести из Восточной Европы до 10 тысяч своих военных. Это половина контингента, который развернул экс-президент США Джо Байден в 2022 году для укрепления стран, граничащих с Украиной.

Кроме того, агентство Bloomberg писало, что в Европе боятся того, что США выведут свои войска без предупреждения. Европейские чиновники хотят смягчить худшие последствия таких изменений.

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