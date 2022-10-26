Эту помощь днем ранее анонсировал президент Германии.

Германия передала Украине боеприпасы, РСЗО и САУ.

Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Так, было передано 2 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами. Общее количество переданных систем достигло 5.

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Также было передано 4 самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitzen 2000. Общее количество переданных в рамках совместного проекта Германии и Нидерландов достигло 14.

Кроме того, Германия передала артиллерийские боеприпасы 155 мм и патроны к 40-мм гранатометам и два дрона.

Напомним, вчера президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что Германия вскоре передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Помощь Германии Украине: что стоит знать

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Германия будет поддерживать Украину оружием столько, сколько будет нужно.

За последнее время Германия передала одну из четырех обещанных систем ПВО Iris-T, САУ Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и тому подобное.

Страна также привлечена к производству и передаче Украине словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Кроме этого, Германия обеспечила замену военной техники для Чехии и Греции, которую эти страны передали Украине.

В бюджете ФРГ на 2023 год запланировано 697 миллионов евро на помощь Украине. Чиновники пытаются увеличить эту сумму до 2,2 миллиардов.

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