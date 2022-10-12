Участники заседания "Рамштайн-6" координируют поддержку Украины.

Германия обязуется передать Украине дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Германии в микроблоге Twitter.

"Встреча в формате "Рамштайн" происходит в военное время: атаки ракетами и частичная мобилизация в России, имитация референдумов, и контрнаступление Украины. Мы координируем нашу нынешнюю поддержку. В следующие несколько недель Украине будет передано больше PzH 2000 и MARS II", - говорится в сообщении. Видео дня

"Рамштайн-6": что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, в Брюсселе (Бельгия) проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-6").

В начале заседания министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что украинские военные изменили динамику войны, которую развязала Россия, поддержка Украины усилится.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оптимистично настроен относительно усиления противовоздушной обороны Украины. По его словам, первый пункт сегодняшней повестки дня встреч "Рамштайн-6" и министров обороны НАТО - укрепление ПВО Украины.

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