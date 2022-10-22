В бюджете на поставки оружия в Украину заложено только 700 миллионов евро.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Кристин Ламбрехт требуют от министра финансов Кристиана Линднера предусмотреть больше денег на военную поддержку Украины.

Об этом сообщает SPIEGEL со ссылкой на письмо министров.

Ламбрехт и Бербок критикуют тот факт, что в бюджете на 2023 год запланировано лишь 697 миллионов евро. Они требуют от Минфина, чтобы сумма была увеличена до 2,2 миллиардов евро. Только с помощью этого бюджета Германия сможет "взять на себя ответственность, которой ожидают международные партнеры".

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Они утверждают, что "способность Берлина действовать во внешней политике и политике безопасности, его международная репутация" зависят от этого.

SPIEGEL отмечает, что пока трудно предсказать, сможет ли Минфин выполнить просьбу, поскольку правительство финансирует пакеты помощи для компенсации роста цен на энергоносители.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаля в интервью немецкому FAZ накануне рассказал, что Киев запросил у Германии дополнительную помощь.

Речь идет о дополнительных ракетах для системы Iris-T, противодронных глушителях, а также мобильно-энергетическом оборудовании для выработки электроэнергии и тепла.

Шмигаль подчеркнул, что немецкая помощь нужна Украине "прямо сейчас".

Помощь Германии Украине: что стоит знать

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что его страна помогает Украине "больше, чем почти кто-либо другой".

"Германия является одним из главных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только Соединенные Штаты оказывают большую поддержку, чем мы", – говорил он.

Шольц также все чаще повторяет, что Германия будет поддерживать Украину оружием столько, сколько будет нужно.

За последнее время ФРГ пообещала Украине четыре системы ПВО Iris-T и одну уже передала. Также было передано САУ Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и тому подобное.

Кроме того, Германия финансирует программу производства и передачи Украине словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana 2, профинансировала замену военной техники для Чехии и Греции, которые передали свое вооружение Украине.

В то же время страну критикуют за медленные темпы поставок. В частности, по состоянию на июнь Германия пообещала втрое больше оружия, чем реально поставила. Кроме этого, Германия придерживается принципа не поставлять вооружение, из которого можно было бы обстрелять территорию России.

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