В новый пакет помощи вошли и боеприпасы к немецкой зенитной самоходной артиллерийской установке.

Германия передала Украине новую партию военной помощи, в которую вошли установки Gepard, дроны и боеприпасы.

На сайте немецкого правительства ведется обновляемый список помощи. предоставленной Украине за время полномасштабной войны. Он пополнился 10 гусеничными вездеходома Bandvagn 206, 6 самоходными зенитными установками Gepard и боеприпасами к ним.

Также Украина получит от ФРГ более 2500 дымовых снарядов калибра 155 мм, 20 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN и 13 разведывательный БПЛА VECTOR. Кроме того, Германия передала восемь автомобилей скорой помощи и восемь стоматологических стерилизаторов.

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Помощь Украине от Германии: последние новости

Напомним, в Минобороны Федеративной Республики Германия планировали до конца 2023 года передать Украине еще 30 зенитных самоходных установок Gepard.

Тем временем немецкая компания Rheinmetall хочет поставить украинской армии 300 тысяч снарядов для них, для этого они уже увеличили свое производство.

В конце июня стало известно, что Берлин передал Украине радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D, мостоукладочные машины Biber, мобильную систему разминирования. Также в пакет помощи вошли машины пограничной охраны и тяжеловозы Zetros.

Недавно социологи выяснили, что за прошлый год жители Германии пожертвовали на помощь пострадавшим от войны людям чуть более 1 миллиарда евро.

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