По словам дипломата, украинская армия является самой сильной в Европе.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что украинские военные могли бы обучать в будущем немецких солдат. В частности речь идет об обучении по использованию беспилотников. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Spiegel.

"Мы уже обмениваемся опытом. Мы также были бы доступны для обучения", - отметил Макеев.

По словам посла, он "хорошо себе представляет", как Украина обучает солдат Бундесвера работе с дронами.

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"Ни один немецкий солдат не имеет такого опыта, который имеем мы", - заверил Макеев.

Также политик считает, что Германия бы выиграла от вступления Украины в НАТО, ведь наше государство имеет "огромную армию, почти миллионную, которая точно знает, как воевать против русских". По его словам, украинская армия является "самой сильной" в Европе.

Посол добавил, что украинцы "сделают очень важный вклад" в НАТО, если страна станет членом альянса.

"Мы не будем долго думать, если будет объявлено о вступлении в Альянс", - отметил Макеев.

Германия и Украина - последние новости

Ранее издание Reuters сообщало, что Германия тайно финансирует альтернативу Starlink в Украине. Речь идет о французской компании Eutelsat, которая предоставляет Украине высокоскоростной спутниковый интернет-сервис уже около года через немецкого дистрибьютора.

Также сообщалось, что Германия одобрила дополнительные миллиарды на оборону Украины. Кроме того, на 2026-2029 годы страна выделила дополнительные ассигнования на общую сумму в 8,25 миллиарда евро.

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