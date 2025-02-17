Он отметил, что современной Украине нужны не посредники а настоящие союзники. Немецкие аналитик добавили, что если Европа не начнет действовать, то потом заплатит за промедление огромную цену.

Оценивая итоги Мюнхенской конференции по безопасности, посол Украины в Германии Алексей Макеев сказал, что Украине нужны не посредники, а союзники.

Макеев эмоционально заявил: "Словосочетание "тревожный сигнал" стало самым ненавистным на Мюнхенской конференции. Господи, кому еще нужен тревожный сигнал, если тебя тысячу дней подряд будят завывающие сирены?".

Как пишет издание Bild, он подчеркнул, что Украина знает с собственного опыта, что "с Россией можно вести переговоры только с позиции силы". "Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Как можно больше союзников", - заявил посол.

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Макеев отметил, что Европе нужны политики, которые займут жесткую позицию и честно скажут людям, в том числе в ходе избирательной кампании, что без безопасности не будет ничего. "Как Россия переводит экономику на военные рельсы, так и Украина делает то же самое. И здесь речь идет далеко не о 35-часовой рабочей неделе", - отметил он.

Военный эксперт Карло Масала согласился с украинским дипломатом и отметил, что Европа снова реагирует на все только лозунгами о тревожном сигнале. "Если все продолжится так, как сейчас, то перед Европой встанет реальная угроза новой войны! И это произойдет совсем скоро", - предупредил эксперт и добавил, что Путин не остановится.

"Будет ли это касаться оставшейся части Украины или проверки НАТО - мы не знаем, но Россия готовится к этому два-три года. Теперь наша задача - позаботиться о собственной безопасности. Больше никто этого за нас не сделает", - констатировал Масала.

Член Христианско-демократического союза, специалист по внешней политике Норберт Реттген также раскритиковал итоги Мюнхенской конференции по безопасности. "Сейчас у нас больше нет выбора. Мы все еще думали, что можем игнорировать происходящее, можем убежать. Теперь мы сами стоим на краю пропасти", - заявил Реттген.

"Мы должны принять, что теперь именно европейцы несут ответственность за безопасность Украины, и это, в первую очередь, вопрос нашей собственной безопасности. Мы должны делать все необходимое. Это потребует огромных финансовых затрат, но если мы не сделаем этого сейчас, позже цена будет еще выше", - предупредил он.

"Это наша задача. Если мы ее не возьмем на себя, мы упадем в пропасть. Такова новая реальность", - констатировал он.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности

На Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля, не аккредитовали ни одного представителя России, сообщал председатель этой конференции Кристоф Хойсген.

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