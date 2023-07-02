Берлин и Варшава уже два месяца не могут договориться о том, как будут ремонтировать украинские танки.

Германия и Польша до сих пор не могут договориться об открытии центра ремонта и обслуживания танков Leopard, переданных Украине. Центр должны были открыть еще в мае, пишет Der Spiegel.

В конце апреля во время очередного "Рамштайна" министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в Польше откроется ремонтный центр переданных Украине танков "Леопард". Между Польшей и Германией даже было подписано соответствующее заявление о намерениях.

"В "Рамштайне" Писториус подробно подчеркнул, насколько важен для Украины совместный германо-польский проект. Танковая мастерская заботится о том, чтобы доставленные системы вооружения, которые возвращаются с фронта поврежденными или изношенными в боях, могли быть быстро отремонтированы. Слушая Писториуса, план казался конкретным", – отмечает издание.

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Однако спустя два месяца танковая мастерская до сих пор не заработала. По словам инсайдеров из военной промышленности, Берлин и Варшава неустанно спорят о деталях структуры совместного предприятия. Инсайдеры утверждают, что реализация проекта затормозилась по вине Польши. Якобы польская компания PGZ, по словам инсайдеров, хотела выставить "космические цены" на услуги мастерской. Финансировать расходы по ремонту "Леопардов" должна была Германия.

"Например, PGZ хочет взимать более 100 000 евро за так называемую "первоначальную диагностику" танков. В Германии за эту диагностику обычно платят всего около 12 000 евро. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий на ремонт, что также совершенно необычно", – пишет Der Spiegel.

Между тем издание утверждает, что несколько нуждающихся в ремонте танков Leopard уже прибыли в Польшу из Украины.

Как ожидается, уже в понедельник глава Минобороны Германии приедет в Польшу, где у него состоится встреча с польским коллегой. Вероятно, это будет их последняя возможность дать старт проекту танковой мастерской до начала саммита НАТО в Литве, который стартует в середине июля.

Танки Leopard на фронте – последние новости

В первые дни украинского контрнаступления ВСУ потеряли некоторое количество западной техники. Российская пропаганда трубила о полном и окончательном разгроме украинской армии, а Путин даже заявил о сотнях единиц уничтоженной украинской техники.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, ВСУ действительно потеряли один танк "Леопард". Но он не был уничтожен, а лишь поврежден. После ремонта его можно будет вернуть в строй.

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