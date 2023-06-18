Украинцы подходят к своей операции более методично, поскольку как людские, так и технические ресурсы на вес золота, констатирует разведка.

Вооруженные силы Украины продолжают искать слабые места в оборонительных позициях россиян на оккупированных территориях в рамках первого этапа наступательной операции.

К этому моменту уже было потеряно менее 10 процентов вооружения, переданного Западом, и эта цифра может возрасти, констатировал глава эстонской разведки Марго Гросберг.

Полковник акцентировал, что потеря техники будет неизбежной – это следствие любых наступательных действий. Он также подчеркнул, что украинские части, подготовленные к контрнаступлению за последние полгода, еще не привлекались к боевым действиям.

По словам Гросберга, место, куда придется главный удар, до сих остается неясным, и в течение следующей недели, как прогнозируется, большого наступления не будет. Также глава эстонской разведки подчеркнул, что может казаться, что украинское наступление затягивается, но осторожный подход Киева оправдан.

"По сути, Российская Федерация потратила последние девять месяцев на наращивание своих оборонительных сооружений. С точки зрения проведения классической наступательной операции, согласно доктрине, наступающему необходимо численное преимущество три к одному в личном составе и оружия. К сожалению, у украинцев этого нет. Наоборот, соотношение сил примерно один к одному. По этой причине и чтобы не идти на ненужные риски, украинцы подходят к своей операции более методично, более осторожно и спокойно, так как людские, так и технические ресурсы по сути, на вес золота", — продолжил он.

Потери Украины на фронте - что сообщалось

По словам экспертов, сейчас Силы обороны Украины проводят разведку боем, чтобы найти наиболее слабые места россиян. При этом основные силы не задействованы. По оценке аналитика Конрада Музыки, привлечены только 3 из 12 бригад.

При этом появляются сообщения о потерях как с российской, так и с украинской стороны. Сообщалось, что 8 июня украинская армия якобы потеряла два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley. Также сообщалось, что 47-ая бригады ВСУ потеряла не менее 4 БТР и, по меньшей мере, один Leopard 2A4. Потери понесла и 37-я бригада ВСУ на Донецком направлении.

Также появлялись сообщения о 16 уничтоженных и поврежденных БМП Bradley, однако Пентагон пока не подтвердил эти потери.

Одновременно США объявили о передаче 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker в рамках нового пакета помощи, а Германия заявила, что нарастит поставки старых танков Leopard.

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