Оккупанты действительно повредили танк Leopard.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал потери техники в войне с российскими оккупантами. Он подтвердил, что россияне действительно повредили танк Leopard, который предоставили Украине партнеры.

"У нас все на базе, все ремонтируется. Раненый Leopard полечится", – рассказал министр в интервью изданию "Настоящее время".

Он также упомянул то, как российская пропаганда показывает большое количество уничтоженной украинской техники.

"Поэтому когда вы смотрите пропагандистские российские каналы, и они показывают много разбитой украинской техники, мой вам совет: обращайтесь к специалистам по OSINT, их сейчас очень много. Мы смеялись, например, когда один и тот же Leopard, который действительно был "травмирован" – это война – был показан российскими пропагандистскими каналами с разных сторон, посчитан, умножен и мультиплицирован", – добавил Резников.

Потери украинской техники на войне

Военный обозреватель таблоида BILD Юлиан Репке заявил, что в начале июня Украина потеряла в боях на Запорожском направлении два танка Leopard 2 и 13 БМП Bradley.

Позже российские пропагандисты заявляли, что их войска уничтожили 7 танков Leopard. Вместе с тем, правительство Германии не получало данных об этих потерях.

Издание CNN со ссылкой на анализ разведки из открытых источников 12 июня писало, что за несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley. Несмотря на это, украинские воины продолжают продвигаться вперед и освобождают территории.

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