В будущем Meteor хотят интегрировать в британские и итальянские F-35.

Истребитель F-35B впервые совершил полет с ракетой класса "воздух-воздух" большой дальности Meteor, которую ранее интегрировали в состав вооружения некоторых европейских истребителей, передает TWZ.

Летные испытания провели на военно-морской базе Naval Air Station Patuxent River, которая находится в штате Мэриленд. Ракета была размещена во внутреннем отсеке самолета - это необходимо для сохранения его малозаметности.

Во время испытаний Meteor находился рядом с другой ракетой класса "воздух-воздух" - AIM-120 AMRAAM. Последняя выступает главным вооружением этого класса для самолетов семейства F-35.

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В будущем Meteor хотят интегрировать в британские и итальянские F-35. Один истребитель сможет нести во внутренних отсеках до четырех ракет Meteor.

Ракеты большой дальности

Meteor разработал европейский консорциум MBDA. Ракета основана на принципе "выстрелил и забыл". Главной особенностью Meteor является маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который позволяет ракете долгое время поддерживать высокую скорость полета.

С учетом дальности в 200 км это делает ее потенциальным оружием gamechanger.

Предполагается, что ракета превосходит по сумме характеристик российские и американские образцы, такие как вышеупомянутый AMRAAM. Возможно, что Meteor будет уступать новой американской AIM-260A JATM, однако пока Соединенные Штаты далеки от начала ее эксплуатации.

Напомним также, что ранее США подняли в небо истребитель F/A-18F Super Hornet с "беспрецедентным" арсеналом сверхдальнобойных ракет AIM-174B. Это оружие представляет собой авиационный вариант SM-6, предназначенной для кораблей.

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