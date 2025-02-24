Известно, что летные испытания ракеты начались еще в 2020 году.

Военно-морские силы США обнародовали внешний вид перспективной ракеты класса "воздух-воздух" AIM-260A JATM, разработанную для нужд американских Вооруженных сил. Об этом сообщает Naval News.

Само изображение опубликовало Управление военно-морских авиационных систем (NAVAIR) в рамках презентации, посвященной портфолио разработанного оружия.

Ракета AIM-260A должна сохранить общие размеры AIM-120 AMRAAM, что позволит интегрировать ее в арсенал существующих самолетов без особых трудностей. Возможно, JATM получила твердотопливный двигатель и две ступени.

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Несмотря на всю секретность вокруг программы, известно, что летные испытания ракеты начали в 2020 году. В качестве мишени использовали беспилотный QF-16. Начать производить JATM хотели в 2023 году (надо думать, эти планы давно не актуальны).

О характеристиках новой ракеты известно очень мало. Предполагается, что ее дальность может превышать 200 км. Среди потенциальных носителей AIM-260 называли истребители F-22 Raptor, F/A-18E/F Super Hornet, F-35 Lightning II и F-15EX Eagle II.

Ракеты большой дальности

Стоит сказать, что в последние годы Россия и Китай активизировали работы в направлении ракет класса "воздух-воздух" большой дальности.

Так, Москва активно использует в войне против Украины новую Р-37М. В прошлом году стало известно, что ее интегрировали в состав арсенала истребителя Су-30СМ2, который относится к четвертому поколению.

А еще раньше ракету можно было увидеть под перехватчиком МиГ-31. На одном из фото самолет несет сразу три Р-37М, а также современные ракеты Р-77 средней дальности.

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