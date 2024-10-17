Аналитик убежден, что такой сценарий позволяет обойти "красную линию", которую в Вашингтоне себе нарисовали относительно непредоставления ракет JASSM.

Военный эксперт Олег Катков убежден, что превращение планирующих бомб JSOW в крылатые ракеты позволит Украине наносить удары по России.

Он обратил внимание, что в пакете помощи от США, который объявили 16 октября, снова содержится интересная позиция.

"Речь идет о пункте под названием "ракеты "воздух-земля", однако не было указано, какие именно ракеты. Дело в том, что этот термин впервые был использован, очевидно, для передачи планирующих бомб JSOW, смысл передачи которых направлялся на превращение в дальнобойные крылатые ракеты", - пояснил аналитик в эфире Еспресо.

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По его мнению, остается надеяться, что JSOW, которые передаются уже второй раз Украине, будут преобразованы в JSOW-ER, потому что эта технология известна. Он считает, что JSOW Украина может переделать, и это уже делали в США.

Катков убежден, что такой сценарий позволяет обойти "красную линию", которую в Вашингтоне себе нарисовали относительно непредоставления ракет JASSM и разрешения для ударов по территории РФ. Эксперт добавил:

"Мое личное предположение, что мы получим собственную крылатую ракету путем преобразования JSOW. Соответственно, такую ракету Украина будет использовать там, где и как захочет. Возможно, это такое элегантное обхождение США тех "красных линий", которые сами себе и нарисовали".

Бомбы JSOW для Украины - мнение экпертов

Украина действительно может переделать авиационные бомбы JSOW в крылатые ракеты, однако использовать их для ударов по территории РФ Киеву все равно будет запрещено. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

Он отметил, что Великобритания и Франция также не могут самостоятельно использовать эти ракеты из-за присутствия в них американских систем наведения и других составляющих.

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