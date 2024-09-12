По его мнению, вероятнее всего, что Ираном будет передан комплекс Fath-360, это как советская "Точка-У".

Иран может передать россиянам комплекс Fath-360. Речь идет о комплексе Fath-360 и 200 ракет. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире Армия TV.

"На самом деле у них (Ирана) очень серьезная и неплохая ракетная программа, начиная от дальнобойных ракет, которые могут наносить удары на расстоянии до 2000 км, иметь боевую часть до одной тонны... До ракет оперативно-тактического радиуса действия, это 400-700 километров, две главные ракеты Fath-110 и Zolfaghar тоже очень неплохие, имеют до полутонны боевой части и серьезный боевой опыт", - сказал он.

По его мнению, наиболее вероятно, что Ираном будет передан комплекс Fath-360.

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"Это шесть пусковых контейнеров. Это дальнее нанесение ударов - до 120 км. Это как "Точка-У" советская. Боевая часть - в пределах до 150 кг. На мой взгляд, максимум, что они могут предоставить - это до одной батареи, то есть шесть пусковых установок. Якобы дают 200 ракет", - заявил эксперт.

По его словам, РФ уже выпустила по Украине более 15 тысяч ракет различных типов.

"И они нас не сломали. Эти (иранские ракеты) точно сбиваются. Чтобы по-настоящему ими что-то разрушать, нужно несколько бригад... Значит, нужно минимум сотня пусковых установок, и к каждой не менее 60 ракет. Это тысячи. Этого точно не будет", - подчеркнул Черник.

Иранские ракеты на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера Пентагон подтвердил, что Иран передал России определенное количество баллистических ракет малой дальности. Речь идет о ракетах Fath-360. "Соединенные Штаты подтвердили сообщение о том, что Иран передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath 360, которая, по нашим оценкам, может использовать их в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц", - заявил Минобороны США Пэт Райдер, добавив, что сейчас Пентагон не может сказать, о каком количестве ракет идет речь.

Fath-360 - это ракета длиной 5 метров, с общим стартовым весом 787 кг, боевой частью в 150 кг и дальностью до 120 км. Наведение ракеты обеспечивает комбинированная система инерциальной и спутниковой навигации.

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