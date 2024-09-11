В ближайшие недели Украина должна получить дополнительные стратегические системы ПВО в соответствии с обещаниями президента Джо Байдена летом.

Соединенные Штаты Америки срочно работают над усилением украинской системы противовоздушной обороны на фоне получения Россией баллистических ракет из Ирана. Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми.

Госсекретарь США отметил, что Украина переживает сложный момент в связи с расширением атак со стороны России. Как сказал Блинкен, украинские города, граждане и инфраструкра страдают от ужасной жестокости.

"И теперь Путин сильнее расширяет возможности своей агрессии с приобретением иранских баллистических ракет. Поэтому, мы работаем в срочном порядке для продолжения обеспечения потребностей Украины, чтобы она эффективно себя обороняла", - подчеркнул Блинкен.

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Госсекретарь США напомнил, что в июле на саммите НАТО президент Джо Байден пообещал предоставить Украине пять стратегичных систем противовоздушной обороны и десятки тактических систем ПВО.

По его словам, несколько этих систем доставлены.

"Мы полностью работаем над выполнением этих обязательств в ближайшие недели и мы продолжим увеличивать системы противовоздушной обороны Украины", - подчеркнул Блинкен.

Также он сказал, что США поддерживают программу по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

В свою очередь, Лемми сказал, на этой неделе другие авторитарные режимы напомнили, как помогают российскому диктатору Владимиру Путину.

"Иран идет еще дальше в поддержку Москвы путем поддержания баллистических ракет - это значительная и опасная эскалация", - подчеркнул Лемми.

Он добавил, что Великобритания и США быстро отреагировали на то, что Иран подрывает глобальную безопасность. В частности, Великобритания ввела санкции против иранских чиновников и компаний, против российских компаний и кораблей, привлеченных к транспортировке оружия. Еще были ограничены полеты иранских самолетов в Европу.

Лемми подчеркнул, что именно Путин обостряет ситуацию из-за получения баллистики из Ирана.

В свою очередь, глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что главная тема, которая сегодня обсуждалась, касалась усиления оборонных способностей Украины. В частности, речь идет о ПВО, истребителях F-16, артиллерийских снарядах, дронах, бронетехнике и другом оборудовании.

"Все, что работает на победу. Отдельно подчеркнул важность увеличения инвестиций в закупку украинского оружия для украинских защитников. Это способ быстро увеличить военную помощь Украине и сэкономить ресурсы наших союзников. Ключевая задача этой осенью - максимальное усиление воздушного щита", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД сказал, что для защиты украинцев необходимы смелые действия всех партнеров.

"Важно отменить какие-либо ограничения на использование американского и британского оружия против законных военных целей на территории России. Нужна решительность и относительно сбивания российских ракет и дронов в небе над Украиной. Чем дальше сможет бить Украина – тем ближе будет справедливый мир", - сказал он. Сибига.

Он подчеркнул, что эти шаги важны в контексте сообщений о передаче Ираном баллистических ракет в Россию.

Передача Ираном ракет РФ

В Пентагоне подтвердили, что Иран передал россиянам определенное количество баллистических ракет малой дальности. Там уточнили, что речь идет именно о Fath-360.

Спутниковый снимок зафиксировал российское судно, которое доставляет баллистические ракеты из Ирана в Россию. Об этом пишет Sky News. Согласно сообщению, судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию. Скорее всего, эти ракеты будут использованы в войне против Украины.

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