Советник главы Офиса президента считает, что сегодня достаточно оружия, чтобы победить РФ, но нужно предоставить Украине его соответствующее количество.

Для того, чтобы победить Россию, нам сегодня необходимо соответствующее количество высокотехнологичного вооружения, а не следующий этап войны.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк во время эфира на "24 Канале". "Какое ядерное оружие? Сегодня есть возможность то, чего даже никто не мог представить еще 5-10 лет назад. Вы (европейцы, - Ред.) вырастили этого монстра под названием РФ, вы с ними сотрудничали, брали коррупционные деньги, позволили монополизировать, даже несмотря на запрет третьего энергопакета, свои энергетические инфраструктуры, вы продолжали из РФ лепить какого-то партнера", - заявил он.

Собеседник добавил, что "сегодня этот партнер заливает Восточную Европу кровью". "И вы сегодня говорите: давайте дадим Украине ядерное оружие, пусть она переоборудует свою армию и начнет следующий этап войны. Почему мы должны это делать, имея сегодня возможность сделать то, чего никто не ожидал - обнулить репутацию, милитарные компоненты, армию России", - отметил советник главы ОП.

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По словам Подоляка, для реализации этого сценария есть достаточно высокотехнологичного оружия, но нужно соответствующее его количество для наших Сил обороны:

"Почему нужно придумывать какие-то конспирологические версии, когда есть логические действия, которые нужно совершить своевременно".

Кроме того, он выразил убеждение, что никто нам не собирается предоставлять ядерное оружие.

В центре внимания ядерное оружие - новости, которые уже сообщались

Как сообщал УНИАН, многие эксперты боятся, что избранный президент США Дональд Трамп может прекратить помощь Украине, стремясь любой ценой положить конец войне. Однако по крайней мере один эксперт считает, что Трамп наоборот даст Украине ядерное оружие, чтобы защитить ее от любых российских посягательств в будущем, пишет Daily Express.

"В следующие четыре года Россия перевооружится, но также Украина восстановится, перевооружится и подготовится. Этой подготовкой может быть предоставление Соединенными Штатами ядерного оружия Украине", - считает Николас Драммонд, британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, внештатный консультант оборонного комитета британского парламента.

По его мнению, соглашение о передаче Украине ядерного оружия может быть заключено тайно, и позже в случае необходимости Киев может сделать предупреждение: "У нас есть ядерное оружие, и если вы на нас нападете, мы разбомбим Москву".

"Вы можете себе представить, чем это станет для Путина? Это может быть козырь Трампа. С одной стороны, это может быть опрометчиво дать Украине ядерное оружие, с другой - восстановит баланс мира и силы в регионе. США могут сказать, что дадут Украине ядерное оружие, но сказать, что вы не можете присоединиться к НАТО", - сказал Драммонд.

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