РФ продолжает с высокой интенсивностью вести войну против Украины, поэтому о выборах не может быть и речи.

В Украине нет никаких оснований или предпосылок для возможности проведения выборов, поскольку война продолжается с высокой интенсивностью.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в эфире на Радио NV. У Подоляка спросили, понимает ли он, на какие источники ссылается издание The Economist, и соответствует ли действительности информация о том, что 20 января в Украине могут объявить о прекращении огня и отменить военное положение, а 25 мая провести выборы.

Как отметил советник руководителя ОП, когда западные СМИ со ссылкой на анонимные источники распространяют какую-то информацию, то не объясняют, почему должно так произойти.

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"Война сегодня находится в горячей фазе, как и год назад... Война высокой интенсивности... Никаких настоящих намерений идти на переговорные процессы у Российской Федерации нет. Они продолжают настаивать на ультимативных требованиях, то есть, Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности, суверенности. Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что эти факты должны быть очевидными для международных партнеров Украины, особенно то, что война продолжается с высокой интенсивносттю.

Он отметил, что неоднократно видел подобные публикации со ссылками на какие-то источники о возможности замораживания войны и переговорного процесса.

"Все это всегда со ссылкой на анонимные источники и всегда без логики. Потому что... все эти материалы построены на том, что надо Украину к чему-то принудить, что Украина должна пойти на какие-то уступки... Они даже сами не понимают, вокруг чего они все это выстраивают. Все эти публикации говорят о том, что надо остановить войну только за счет страны, на которую напали. То есть, Украину надо заставить прекратить сопротивление", - сказал Подоляк.

В то же время, он обратил внимание, что в таких материалах нет никакого анализа, как можно РФ принудить к чему-то. Подоляк считает странной позицию, что все надо сделать за счет жертвы, а не страны агрессора. По его мнению, эта позиция выглядит аморально.

Возможны ли выборы в Украине

Издание The Economist распространило информацию, что выборы в Украине могут состояться уже в 2025 году. И даже назвало дату. Там предположили, что раньше всего выборы могут пройти 25 мая.

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