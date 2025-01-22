Трофеями талибов стали американские вооружения на 8 миллиардов долларов.

Накануне своей инаугурации новый президент США Дональд Трамп озвучил желание вернуть военную технику, которую американская армия оставила в Афганистане, когда убегала оттуда в августе 2021 года. Однако возвращать на самом деле не так уж и много.

Как пишет "Голос Америки", на митинге перед инаугурацией Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она якобы дала "миллиардов долларов" Талибану и отдала этому движению "большую часть" американской военной техники.

"Если мы собираемся платить миллиарды долларов в год (речь идет о гуманитарной помощи Афганистану через программы ООН - УНИАН), скажите им, что мы не дадим им денег, если они не вернут нашу военную технику. ... Мы хотим вернуть военную технику", - заявил Трамп, не уточняя, о какой именно технике он говорит.

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Украинский военно-аналитический портал Defense Express, подсчитал, что речь идет о нескольких сотнях бронемашин, преимущественно колесных бронеавтомобилей. Но есть и немного авиации.

Ссылаясь на данные ежегодного справочника The Military Balance за 2021 год, издание пишет, что после бегства американцев в Афганистане осталось 200 гусеничных бронетранспортеров M113 (устаревшая машина 1960-х годов), 200 бронеавтомобилей Maxxpro (современный колесный бронеавтомобиль), около 600 бронемашин MSFV (современный колесный бронетранспортер) и 24 гаубицы M114 калибра 155-мм.

Кроме того, в руки "Талибана" попало немного авиационной техники. Сколько именно единиц было захвачено, не известно. Но, по оценкам аналитиков Oryx, по состоянию на ноябрь 2022 года "Талибан" сумел вернуть в строй 10 легких ударных вертолетов MD 530F, 6 многоцелевых вертолетов UH-60 Black Hawk и четыре легкомоторных самолета C-208. Также трофеями талибов стало немного аэродромной техники.

Также считается, что талибы захватили, но не смогли ввести в строй один старый транспортный самолет C-130 и два легких штурмовика A-29.

По оценкам Пентагона, всего в Афганистане американцы оставили различного вооружения примерно на 8 миллиардов долларов.

Выход американцев из Афганистана

Как писал УНИАН, теперь уже бывший государственный секретарь США в администрации Байдена Энтони Блинкен возразил, что хаотичный выход американцев из Афганистана в августе 2021 года мог побудить Путина к нападению на Украину. Он напомнил, что Путин впервые вторгся в Украину в 2014 году, когда в Афганистане еще были войска США.

Также мы рассказывали, что Трамп обещал устроить трибунал для американских чиновников, причастных к выводу войск США из Афганистана. Команда новоизбранного президента США вроде бы уже составляет список нынешних и бывших офицеров американской армии для возможного суда над ними.

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