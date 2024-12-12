Блинкен отверг упреки о том, что выход из Афганистана показал США со слабой стороны.

Вывод войск США из Афганистана не мог побудить российского диктатора Путина на полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Конгрессе, передает Укринформ. "Нет. Наоборот, наши противники, вместе с РФ, были бы рады, если бы мы остались в Афганистане еще на 20 лет", - высказал мнение госсекретарь.

Он добавил, что Путин впервые вторгся в Украину в 2014 году, когда в Афганистане еще были войска США. Но после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, администрация США могла лучше координировать ответ, поскольку не была вовлечена в войну в Афганистане.

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Блинкен отверг прозвучавшие на слушаниях упреки о том, что выход из Афганистана показал США со слабой стороны и это побудило Кремль к большей агрессии. Госсекретарь ответил, что сейчас США вместе с союзниками сильны как никогда.

"Сегодня НАТО сильнее благодаря лидерству президента Байдена", - сказал он, подчеркнув, что Альянс расширился и стало больше ресурсов.

Операция США в Афганистане

США после терактов 11 сентября 2001 года начали военную операцию против талибов в Афганистане. Их режим свергли в декабре того же года.

Через 20 лет, весной 2021 года, США и другие страны НАТО начали вывод войск из Афганистана. После этого "Талибан" вернул страну под свой контроль.

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