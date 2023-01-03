Украинцы внедряют на войне множество инноваций, заставляя удивляться и врагов и союзников.

Украина создала собственную разведывательно-информационную сеть для координации боевых подразделений на поле боя. Украинская сеть оказалась дешевле своего американского аналога, на создание которого у Пентагона ушли десятилетия и миллиарды долларов, пишет The Wall Street Journal.

"Импровизированная сеть Киева из беспилотников, истребителей и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает его солдатам уровень интеллекта, координации и точности, который позволяет силам нарезать круги вокруг изначально превосходящих по численности и вооружению, но неуклюжих армий России", – пишет издание.

Отмечается, что украинская система построена в основном на готовом оборудовании и в целом уступает американской. Но и возможности Пентагона превосходят украинские ресурсы, признают авторы.

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В то же время западные военные эксперты уверяют, что Запад может вынести важные уроки из украинского опыта. Особенно в том, что касается готовности украинцев экспериментировать и привлекать невоенных специалистов.

"Урок в том, что вы должны вводить новшества, а мы не вводим", — посетовал британский отставной полковник Глен Грант, который занимался диджитализацией британской армии.

По его словам, на Западе в армиях много бюрократии, из-за чего вооруженные силы "слишком медлительны и слишком тяжелы" в вопросе внедрения инноваций. В то же время украинцы продемонстрировали, как можно оцифровать войну.

Издание полагает, что этому способствовала "процветающая индустрия технологического аутсорсинга" в Украине. Американские журналисты с восхищением пишут о том, как украинские солдаты "модифицируют готовые дроны", приспосабливая их для сброса гранат на окопы противника, делают беспилотные автомобили с пулеметами и придумывают другие новации.

Отдельно упоминается система "Delta", с помощью которой украинские командиры на поле боя в реальном времени получают разведданные от беспилотников и от корректировщиков из числа местного населения.

"Это называется связанной войной, и благодаря жизненному опыту украинская армия станет самой передовой за всю историю", — заявил Роман Перимов, который возглавляет подразделение по разработке новых военных технологий в одной из бригад ВСУ.

Издание отмечает, что одним из элементов успеха Украины в области военных инноваций является то, что множество частных компаний и даже отдельные воинские части ведут собственные военно-технические разработки.

Комментируя успехи украинцев в вопросе внедрения военных инноваций, бывший офицер специальных операций США Брэд Хэлси пожаловался, что в американской армии не удается быстро даже подписать стандартный контракт.

"Наша новая мантра должна звучать так: "Как быть украинцем", — заявил Хэлси.

Война в Украине: текущая ситуация

По состоянию на 3 января потери российской армии в Украине превысили 108 тысяч человек убитыми. Также, по данным Генштаба ВСУ, россияне потеряли более 3 тысяч танков, 6 тысяч других бронемашин и более 550 самолетов и вертолетов.

На фоне серии тяжелых поражений и потери половины захваченных территорий агрессор не смог захватить ни одного значимого населенного пункта, начиная с июня. Сами россияне объясняют отсутствие своих успехов тем, что украинцы создали слишком мощные системы обороны.

В то же время эксперты прогнозируют, что война закончится по итогу победой Украины. Этому способствует множество факторов, в том числе готовность украинцев бороться против захватчиков.

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