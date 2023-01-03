Уже сейчас стали понятны все тенденции, которые предопределят победу Украины, считает эксперт.

В 2023 году украинцы имеют несколько мощных поводов для оптимизма, хотя война с Россией пока еще далека от завершения. Об этом заявил эксперт аналитического центра в Вашингтоне Atlantic Council Брайан Меффорд.

По его мнению, за прошедшие десять месяцев российского вторжения уже стали очевидны тенденции, которые указывают на победу Украины в перспективе. При этом Меффорд назвал восемь ключевых факторов, которые окажут решающее влияние на боевые действия в новом году.

1. Военная подготовка Украины. Первые месяцы полномасштабного вторжения показали, что украинская армия прошла большой путь после поражений 2014 года, и по уровню своей подготовки сегодня она достигла или даже превзошла стандарты НАТО.

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Превосходство россиян в численности живой силы и техники не дало им преимущества в бою против более квалифицированных и мотивированных украинских солдат, считает эксперт.

2. Стойкость украинцев. Народ Украины показал решимость к борьбе, несмотря на обстрелы, оккупацию, отключения электроэнергии и военные преступления россиян.

"Весь мир был ошеломлен и впечатлен выдающейся силой и мужеством, продемонстрированными украинским народом в 2022 году. Между тем Россия была застигнута врасплох", – говорит Меффорд.

3. Англо-американские союзники. Эксперт отмечает, что Украине повезло заполучить помощь США и Великобритании, чье оружие, разведданные и другие виды поддержки позволили уничтожить значительную часть российской армии.

4. Солидарность поляков. Несмотря на сложный исторический опыт отношений двух народов, сейчас связи между украинцами и поляками крепче, чем когда-либо. Речь не только о приеме беженцев в Польше, но также о военной помощи, обучении солдат и дипломатической поддержке.

5. Турецкая поддержка. Меффорд отметил, что позиция Турции в этой войне оставляет место для дискуссий.

"Но никто не может отрицать, что турецкая помощь за последний год стала огромным подарком для Украины", – заявил эксперт, упомянув турецкие БПЛА, закрытие Босфора для российского флота и дипломатическую помощь в зерновой сделке.

6. Объединенная Европа. Попытка Кремля разделить европейцев с помощью энергетического "оружия" провалилась, ЕС стал лишь крепче на фоне российского вторжения в Украину. Ранее нейтральные страны – Швеция и Финляндия – решили присоединиться к НАТО, также ставшем сильнее.

7. Имперское высокомерие России. Вторжение в Украину разрушило миф о военной мощи России, обнажив неприглядную реальность. К тому же Кремль оказался в максимальной международной изоляции со времен большевистского переворота 1917 года.

8. Лидерство президента Зеленского. Меффорд считает, что поведение украинского президента в условиях российского вторжения стало "величайшей неожиданностью для мира".

"Если бы Зеленский решил переехать во Львов или вообще покинуть Украину и создать правительство в изгнании, это резко увеличило бы шансы падения Киева. Его решение остаться в столице страны стало одним из поворотных моментов всей войны", – уверен эксперт.

Война в Украине: сценарии будущего

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