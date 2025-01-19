Украинские военные уже уничтожали такую технику, но ее активное привлечение к боевым действиям свидетельствует о дефиците более современной техники среди оккупантов.

Российские оккупационные войска продолжают использовать устаревшие бронетранспортеры БТР-50 на поле боя, несмотря на их возраст и ограниченные возможности. Новые фото этих машин подтверждают, что их активно задействуют в боевых действиях, в частности в Донецкой области, пишет Defense Express.

БТР-50ПК оснащен башней БПУ-1. БТР-50ПУ - командирская версия, которую российские военные, вероятно, используют как обычную бронемашину.

Некоторые машины оснащены зенитными установками ЗУ-23-2.

Видео дня

На бронетранспортерах установлены "мангалы" для защиты от атак дронов. Вероятно, эти изменения были внедрены в конце 2023 - начале 2024 года.

Впервые планы России использовать БТР-50 на поле боя стали известны в 2023 году. Первые машины были замечены во время транспортировки на фронт в феврале того же года.

В мае 2023 года появились видео, на которых эти машины уже активно использовались, демонстрируя их модернизацию.

В ноябре 2023 года украинская 110-я отдельная механизированная бригада уничтожила первый БТР-50 в районе Авдеевки.

Использование БТР-50, которые разрабатывались еще в 1950-х годах, свидетельствует о нехватке современной техники в российской армии. Это заставляет задуматься, какие еще устаревшие образцы техники РФ может достать из своих резервов.

Техника РФ в войне против Украины

Из-за огромных потерь в военной технике, которые понесла Россия, развязав полномасштабную войну против Украины, враг начал отправляться в бой на грузовиках, открытых гольф-карах и даже на мотоциклах.

Ранее также сообщалось, что оккупанты начали применять в наступлениях "гольф-кары". Враг использует китайские вездеходы Desertcross 1000-3, хотя они позиционируются как тыловой транспорт.

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