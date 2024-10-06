Pbv 302 для своего времени был очень даже неплохим, кроме того, Украина получит их достаточно много.

Сегодня в сети распространилось видео, на котором запечатлён эшелон с бронетранспортёрами Pbv 302, отправленными из Швеции для Украины. Эти БТР достаточно старые, 1960-го года, однако, как объясняет военный эксперт Александр Коваленко, у них есть несколько неоспоримых преимуществ.

Эксперт отмечает, что Pbv 302 для своего времени был очень даже неплохим и по ряду показателей превосходил советский БТР-50П и БМП/БМД-1/2/3, добавляет эксперт.

"Например, лобовая бронеплита Pbv 302 держит 20-мм выстрел. Вопрос - лобовая проекция БМП/БМД-1/2/3 держит 20-мм? Нет, 20-мм прошивает БМП/БМД-1/2/3 навылет, проделывая в корпусе высокопрофессиональную вентиляцию", - отмечает он.

Кроме того, у этой машины хорошие динамические показатели, проходимость и удельное давление на грунт - 0,5 кг/см², что позволяет его применять на болотистых грунтах.

Также, что немаловажно, отмечает Коваленко, Украина испытывает острую нехватку ББМ в подразделениях. Это же относится и к россиянам, которые эту "прореху" заполняют автозаками, буханками и УАЗиками.

При этом, подчеркивает эксперт, Швеция передаёт Украине все свои Pbv 302, а, согласно данным на 2024 год, их было на хранении около 170:

"Это позволит полностью укомплектовать 5 БТГр, а последний Pbv 302 был выведен из состава шведских подразделений в 2014 году, то есть, не так уж и давно, чтобы его съела "арктическая ржавчина"... особенно в тех условиях, в которых они содержатся в Швеции".

Таким образом, хотя машина действительно морально устарела, но в условиях острого дефицита ББМ и ничуть не лучшей ситуации у противника, они очень даже кстати, подытоживает эксперт.

Дефицит техники в ВСУ

Ранее издание Forbes писало, что в Украине не хватает современной техники для новосформированных бригад. Нашим военным приходится использовать западную технику 1960-х годов без толстой брони.

Конечно, отмечает Forbes, россияне также испытывают трудности с созданием достаточного количества современных машин для вновь формируемых бригад. Однако даже с учетом мотоциклов и гольфкаров россияне все равно в целом лучше оснащены, чем украинцы, и более многочисленны.

Вас также могут заинтересовать новости: