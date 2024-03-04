Враг использует эти машины для штурмов, хотя ее позиционируют как тыловой транспорт.

Российские оккупационные войска начали использовать на передовой китайские вездеходы Desertcross 1000-3. Их вражеская армия начала получать еще осенью 2023 года.

Как пишет Defense Express, оккупанты использовали эти машины при попытке прорвать оборону 60-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении. Сами же украинские военные назвали эту технику "гольф-карами". Однако стоит отметить, что в той атаке "засветились" не только китайские вездеходы Desertcross 1000-3, но и танки, в частности Т-90М "Прорыв", и БМП.

Эксперты издания отмечают, что сам эпизод с применением вездеходов Desertcross 1000-3 довольно показателен. В атаку россияне направили сразу четыре таких транспортных средства, и сделал враг это уже после того, как ВСУ уничтожили тяжелую бронетехнику противника.

"Впервые эти китайские вездеходы в районе передовой были замечены в ноябре в роли медицинских эвакуационных машин, но, возможно, из-за сложности управления все завершилось тем, что водитель наехал на своих. А в целом Минобороны РФ заказало 2000 единиц Desertcross 1000-3, что вызвало возмущение даже в рядах рашистов. Дело в том, что это открытая, без стекол, небольшая машина, с грузоподъемностью 550 кг, которую закупают за 23,88 тысячи долларов за одну машину. При этом ее проходимость ограничена клиренсом в 318 мм, а в качестве трансмиссии использован вариатор", – рассказали в Defense Express.

Отмечается, что объяснений, почему враг решил "пересесть" на эти вездеходы, кроме нехватки техники, найти трудно.

Российское оружие: последние новости

Россия поставила на вооружение своей армии новый танк Т-14 "Армата". Примечательно, что в зону боевых действий в Украине его не будут отправлять. Пропагандисты объясняют это "высокой стоимостью" танка.

Тем временем капитан 1 ранга запаса ВМС Андрей Рыженнко обратил внимание на то, что оккупанты уже давно не используют во время атак по Украине ракеты "Калибр" в большом количестве. Он не исключил, что у России проблемы с их сборкой, поскольку в них было много элементов, поставляемых из стран Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: