В частности, эти ракеты не реагируют на тепловые ловушки, отметил Валерий Романенко.

Британия может передать Украине 5000 ракет для ПВО Martlet, которые хорошо показывают себя в борьбе против российских "шахедов". Об этом в эфире Radio NV рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Она заменит собой американские Stinger и частично она лучше британских Starstreak. Это самая современная легкая зенитная ракета с дальностью стрельбы всего шесть километров. При запуске с вертолетов - восемь километров. Ракета прекрасная, имеет лазерное и инфракрасное наведение. То есть, она будет работать и по "шахедам" со старыми двигателями, и если россияне все же наладят выпуск реактивных "шахедов" - эта ракета будет работать и по ним", - сказал Романенко.

Он также отметил, что одним из преимуществ британских Martlet над американскими Stinger является то, что они не реагируют на тепловые ловушки.

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"Россияне сейчас надеются оснастить ракеты Х-101 и, возможно, свои "шахеты" средствами теплового отстрела ловушек. Эти ракеты на них не реагируют. Кроме того, они не контактные, поэтому вероятность попадания значительно выше, чем у той же ракеты Starstreak, - добавил Романенко.

Помощь от Британии: что известно

Накануне британский премьер Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство передаст Украине 5000 ракет ПВО. На их производство Лондон выделит 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. За день до этого сообщалось, что Великобритания также предоставит Украине заем в размере 2,2 миллиарда фунтов стерлингов.

Между тем военный обозреватель Дэвид Акс отметил, что Украине срочно нужно найти замену зенитных ракет для американских систем Patriot на фоне ухудшения отношений с США. Он отметил, что ни британская инициатива, ни норвежская не могут перекрыть потребность Украины в ракетах для Patriot.

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