Известно, что по состоянию на май 2024 года "Лютым" оперируют не только разного рода специальные и разведывательные службы.

На украинский дальнобойный дрон "Лютый" приходится до 80% от всех точных попаданий по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет УП.

"Есть еще такие БПЛА как "Ниндзя", недавно установивший рекорд по дальности - 1500 километров до завода "Газпром нефтехим Салават", "Бобры", "Брама" и другие разработки. Однако в соотношении цена/качество/дальность/точность "Лютый" пока держит уверенное лидерство", - говорится в публикации.

Отмечается, что первая серийная партия дронов "Лютый" была готова в конце августа 2023 года. Первое его применение осуществили 28 августа - Силы спецопераций ВСУ ударили разными БПЛА по базе 126-й бригады береговой охраны Черноморского флота РФ в Крыму в Перевальном.

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А вот дальний запуск "Лютого" по России состоялся в конце сентября 2023-го. Запускали бойцы дрон в Черниговской области. Взлетел он с третьего раза

"Так хотелось долететь и влупить по москалям, что мы садимся в третий раз: самолет поднимается и летит. А тогда "прилет", и не куда-нибудь, а в нефтебазу у аэродрома в Сочи. А это был единственный аэродром тогда, работавший у россиян на Черном море. Это был триумф", - вспомнил участник запуска.

Второй полет состоялся 10 дней спустя, 1 октября, и снова в район Сочи. На этот раз под удар "Лютого" попала стоянка вертолетов, обслуживавших в том числе и путинскую резиденцию.

"Мы влупили по их вертолетной площадке, посекли несколько вертолетов. Но мы сначала не знали, что за день до этого там Путин встречался с Токаевым. Путин был в 12 километрах от места, куда прилетел второй "Лютый". Нам потом это подтвердили", - рассказали собеседники в разведке.

По словам бойцов, "прилеты" "Лютого" для россиян стали настоящим шоком.

Указывается, что по состоянию на май 2024 года "Лютым" оперируют не только разного рода специальные и разведывательные службы. Недавно крупный заказ на дроны сделали Воздушные силы ВСУ и уже готовят группы операторов для этого БПЛА. Такая массовость производства и оперирования дронами позволила начать планировать масштабные совместные операции, в которые вовлечены сразу несколько структур.

"Самыми громкими совместными операциями нескольких служб сразу стали атаки на Новолипецкий меткомбинат, нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Нижнем Новгороде, Татарстане. Удары по рязанским объектам стали одной из визиток "Лютого". Ведь именно там во время дневных полетов хорошо видно, как несколько дронов подряд попадают в одно и то же место с хирургической точностью, выводя самые дорогие узлы НПЗ из строя", - говорится в публикации.

Удары по НПЗ России - актуальное

Напомним, как сообщал УНИАН, в ночь на 12 мая в результате операции ГУР был атакован НПЗ в Красноармейском районе Волгоградской области. Поражение объекта произошло около 2:30 ночи по местному времени.

А в ночь на 13 мая дроны СБУ успешно поразили нефтебазу и электроподстанцию в Белгородской и Липецкой областях Российской Федерации.

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