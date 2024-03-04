На то, чтобы собрать дрон, опытные бойцы тратят около часа времени.

Украинские FPV-дроны разносят российские позиции на Горловском направлении фронта, обходя средства РЭБ россиян, громя российскую технику и уничтожая живую силу. Воины 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила вплотную к линии фронта обустроили мастерскую по изготовлению дронов для оккупантов, чтобы непрерывно перекрывать недостаток боеприпасов для украинской артиллерии. Корреспондентка ТСН побывала в мастерской и показала, как собирают дроны на линии фронта.

Как рассказывает боец с позывным "Вжик", из каждой новой партии дронов берется один на тест. Если с ним все хорошо, то на все остальные дроны из партии доставляется БК и они готовы к работе.

"Эта работа достаточно обширная, занимает до часа, потому что нужно не только припаять, но и настроить... Я начал только здесь учиться, но мне нравится", - говорит один из бойцов.

Вжик в мирной жизни занимался программным обеспечением. Свой первый ударный дрон собирал около месяца. Теперь на это тратит пару часов времени.

"Это все сам, своими силами. На своем примере - пришла зарплата, ты купил себе компдектующие, половина сломалась, половину ты выбросил, у тебя получился один... Два - три месяца я только учился его собирать, чтобы у меня первый дрон взлетел просто", - рассказывает он.

Россияне продвигаются на Бахмутском направлении, но бойцы несмотря на сокрушительные удары сдерживают вражеское нашествие, и в большинстве благодаря самодельным ударным дронам, которые российские РЭБ не способны заблокировать или посадить.

"По сути вышли на определенный уровень, но этого не хватает... Мы выпускаем по 20 FPV-дронов в день по противнику, но не можем обеспечивать в полном объеме свои потребности", - заключает один из бойцов.

FPV-дроны на войне

По данным Минстратегпрома, за первые два месяца текущего года украинская промышленность изготовила около 200 тысяч FPV-дронов.

Прогнозируется, что в этом году производственные возможности Украины достигнут около 2 млн дронов различных типов, в том числе и FPV.

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