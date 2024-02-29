В правительстве похвастались успешным выполнением плана и обещают значительно перевыполнить его.

За первые два месяца текущего года украинская промышленность изготовила около 200 тысяч FPV-дронов. Об этом в комментарии Forbes Ukraine сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

"Президент говорил об 1 млн дронов - наши мощности уже позволяют изготовить столько, и даже больше", - уверяет чиновница.

По ее словам, в этом году производственные возможности Украины достигнут около 2 млн дронов различных типов, в том числе и FPV.

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Гвоздяр также рассказала, что сейчас украинские компании разрабатывают FPV-дроны типа "крыло" и легкие разведывательные дроны, похожие на популярные "Мавики".

Миллион дронов для ВСУ

Как писал УНИАН, в декабре президент Владимир Зеленский озвучил амбициозную цель для оборонной промышленности на 2024 год - изготовить миллион FPV-дронов.

Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин уточнил, что кроме дронов типа FPV планируется также изготовить тысячи ударных дронов со значительно большей дальностью поражения.

Однако председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар отметил, что изготовить миллион дронов - это лишь полдела. К ним нужно изготовить не менее трех миллионов боеприпасов.

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