Это произошло на фоне рекорда по количеству примененных беспилотников.

За три недели сентября российские оккупанты применили против Украины рекордное количество дронов типа Shahed-131/136, но их эффективность оказалась потрясающе низкой - менее 3% пораженных целей. Такие данные приводит военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, в целом с начала сентября агрессор применил 856 дронов-камикадзе Shahed-131/136/"Гербера", из которых только 28 достигли цели.

"То есть, сбито было 97% средств поражения данного типа. Непосредственно за саму третью неделю сентября [оккупанты] применили 301 дрон-камикадзе Shahed-131/136/"Гербера". С начала месяца установлен абсолютный рекорд применения Shahed-131/136/"Гербера" с начала полномасштабного вторжения в Украину", — заявил Коваленко.

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Он отмечает, что среднестатистический показатель применений Shahed-131/136 оккупантами длительное время сохранялся в пределах 350-400 единиц в месяц, и эта тенденция наблюдалась до августа. По информации Коваленко, во второй половине августа (накануне Дня Независимости Украины) российские войска нарастили использование Shahed-131/136/"Гербера" и по итогам августа установили абсолютный на тот момент месячный рекорд за весь период полномасштабного вторжения – 789.

"Но, с другой стороны, следует понимать, что в числе этих налетов присутствуют дроны "Гербера", более дешевые и призванные отвлекать внимание ПВО, а потому, в статистике, присутствуют не только дроны-камикадзе, но и дроны-приманки. В какой пропорции? Пока ответа на этот вопрос не имею", — добавил аналитик.

В то же время, по его словам, в настоящее время отсутствует информация о наращивании производства в РФ непосредственно Shahed-136, но известно об увеличении производства "Гербера". Он напомнил, что еще в феврале прогнозировал: в течение 2024 года Иран сможет выйти на показатели производства от 600 до 800 Shahed-131/136 в месяц. По мнению обозревателя, очевидно, имеет место именно этот нюанс - наращивание применения дронов россиянами параллельно с увеличением поставок данной продукции в РФ.

Коваленко также проанализировал применение российскими войсками fpv-дронов - только за третью неделю сентября этот показатель составил более 2,5 тысячи единиц.

"Фактически, за три недели месяца этот показатель превысил 8,5 тысячи или, в среднем, более 400 в сутки. Кроме того, именно в сентябре был установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов – более 700 за сутки. Не исключено, что в сентябре может быть установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов за месяц – более 12 тысяч. Напомню, что в июле [оккупанты] установили рекорд по применению fpv-дронов – более 11 000!", — акцентирует Коваленко.

В то же время эксперт обратил внимание на тот факт, что барражирующие боеприпасы "Ланцет" за третью неделю сентября показали крайне низкий показатель применения – менее 5 единиц в сутки, в некоторые дни этот вид беспилотника враг не применял вообще. Коваленко пока не знает, что стало причиной такого снижения, но определенные выводы все же сделал.

"Три недели сентября продемонстрировали рекордную интенсивность применения Shahed-131/136. Рекорд установлен. Но, при этом, эффективность ударов этой компонентой менее 3%. Является ли этот эффект следствием наращивания производства в самой России? Нет. Увеличение поставок из Ирана. Да. Причем поставки сейчас ориентированы исключительно на морские пути, с минимизацией авиационных поставок. Наблюдается стабильно высокий уровень применения fpv-дронов. ББ "Ланцет" – применение данных средств поражения показало в течение третьей недели сентября показатель намного ниже среднестатистического 10 единиц в сутки", — подытожил обозреватель.

Иран отрицает поставки оружия в Россию

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его правительство не передавало никакого оружия России с момента его вступления в должность в конце июля. Однако он допустил, что поставки состоялись в прошлом.

При этом Пезешкиан добавил, что у Ирана и России есть "право" поддерживать отношения, и заявил, что войну в Украине якобы "спровоцировали страны НАТО, нарушив обещание не расширяться на восток".

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