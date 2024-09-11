Эта практика существует уже около года, или больше.

Россия оснастила свои дроны-камикадзе SIM-картами украинских мобильных операторов, чтобы улучшить их возможности наведения. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на британского военного эксперта Джека Уотлинга.

По его словам, SIM-карты в Shahed-136 используются двумя способами. Во-первых, триангуляция от пеленгов базовых станций мобильной связи является дополнительной системой навигации для дрона. То есть это помогает беспилотнику лучше ориентироваться на местности.

Во-вторых, подключение дрона к сети мобильной связи дает россиянам дешевую систему прямой связи с беспилотником, получая от него телеметрические данные во время полета, например, точное место и время его сбития. Эти данные могут быть полезными при планировании последующих ударов.

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"Конечно, есть что-то довольно подозрительное в мобильном телефоне, который движется со скоростью 350 км/ч, и поэтому это поведение можно отследить, и можно отрезать SIM-карты, идентифицированные как используемые для таких злонамеренных целей", - говорит Уотлинг.

Однако это возможно лишь в том случае, если оператор мобильной связи имеет эффективные каналы связи со службами безопасности, отмечает аналитик.

По словам Уотлинга, данную тактику россияне применяют как минимум с конца 2023 года, когда впервые публично стало известно об обнаружении модемов 4G-связи в сбитых беспилотниках.

Другие интересные новации российско-украинской войны

Как писал УНИАН, Украина успешно испытала нового робота "Змей", предназначенного для разминирования местности. Цена робота в разы ниже стоимости иностранных аналогов и составляет от 14,5 до 20 тыс долларов.

Также мы рассказывали, что на охоту вышел новый украинский дрон "Черная вдова". Этот беспилотник-бомбардировщик украинского производства относительно недорогой, поэтому может быть использован также как дрон-камикадзе.

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