Во время каждой такой масштабной атаки силы ПВО вынуждены "гоняться за ними на МиГ-29 и даже на F-16; и использовать как минимум ПЗРК".

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий объяснил, почему оккупационные войска каждую ночь атакуют Украину "шахедами", хотя почти все их сбивает ПВО.

"Дело в том, что еженощные налеты шахедов истощают не только мозги украинцев - они истощают наши запасы зенитных ракет. Далеко не все "шахеды" сбивают именно мобильные группы с пулеметами", - сказал Дикий в эфире Radio NV.

По словам эксперта, уничтожение дронов из пулеметов - это "дешево и сердито", однако во время каждой такой масштабной атаки силы ПВО вынуждены "гоняться за ними на МиГ-29 и даже на F-16; и использовать как минимум ПЗРК".

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"А оно все дорогое, и главное, что оно все поставляется союзниками, а, соответственно, бывают перебои в поставках, ограниченное количество [средств]. То есть это прежде всего истощение нашей ПВО. Эти шахеды выгребают наш ресурс, который иначе мог бы пойти на что-то более серьезное - скажем, на эти самые крылатые ракеты, которых гораздо меньше, чем шахедов", - отметил экс-командир роты.

Дикий добавил, что Иран помог России построить завод по производству БПЛА и у него складывается впечатление, что оккупанты смогли выйти на плановые показатели производства 600 шахедов в месяц.

"Крылатых ракет они собирают в месяц - два-три десятка, а баллистических они делают где-то десяток плюс в месяц. Соответственно, чего у них много, именно тем они нас истощают. А по тем целям, которые им действительно нужны, они в первую очередь запускают ракеты", - подытожил эксперт.

Война в Украине - атаки "шахедов".

За три недели сентября российские оккупанты применили против Украины рекордное количество дронов типа Shahed-131/136, но их эффективность оказалась ошеломляюще низкой - менее 3% пораженных целей.

Путин заявил, что РФ планирует увеличить выпуск беспилотников различных типов в этом году. Поэтому в 2024 году в Вооруженные силы РФ могут поставить около 1,4 млн беспилотников.

По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, Россия хочет, чтобы в Украине постоянно звучали воздушные тревоги, поэтому в стране увеличивают производство дронов.

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