Еще летом болгары обещали, что передадут технику в сентябре, но поставка до сих пор не состоялась.

Обещанные Украине 100 бронетранспортеров до сих пор находятся в Болгарии. Их должны передать в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны этой страны Тодор Тагарев в интервью каналу BTV.

"БТРы для Украины еще в Софии. Они выедут через несколько дней, но я не буду говорить о датах", - сказал он, заверив, что первоочередная помощь уже давно уехала.

В частности, по словам Тагарева, системы противовоздушной обороны С-300 поступают в Украину гораздо быстрее. Он утверждает, что в целом "только со складов армии" Украине было предоставлено безвозмездной помощи на сумму 47 миллионов евро.

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100 болгарских БТР для Украины

Как писал УНИАН, в июле прошлого года парламент Болгарии принял предварительное решение о безвозмездной передаче Украине 100 устаревших БТР-60 со складов МВД, где техника 40 лет собирала пыль.

Сначала планировалось передать бронетранспортеры еще в сентябре, но из-за сопротивления пророссийского президента страны и его сторонников процесс затянулся, и окончательно решение о передаче утвердили только в начале декабря.

2 февраля этого года министр обороны Болгарии сообщил, что передача Украине БТРов началась, и показал фото, как технику грузят на автомобильные тралы. Однако позже выяснилось, что передача техники так и не состоялась - нет денег на транспортировку.

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