Соглашение предусматривает поставку Болгарией бронетранспортеров и имеющегося вооружения, а также запасных частей и всех излишков в МВД.

Парламент Болгарии в среду, 22 ноября проголосовал за ратификацию соглашения между МВД страны и Минобороны Украины о поставках Софией Украине старых бронетранспортеров. Об этом информирует портал Sofia Globe. Соответствующее решение поддержали 152 парламентария, 57 высказались "против", никто не воздержался.

Отмечается, что соглашение между министерствами является результатом одобрения парламентом Болгарии в июле 2023 года предоставления дополнительной военно-технической поддержки Украине.

Соглашение предусматривает поставку Болгарией бронетранспортеров и имеющегося вооружения, а также запасных частей и всех излишков в МВД. Транспортные средства были приобретены несколько десятилетий назад коммунистическим режимом того времени.

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Противники соответствующего решения с парламентской трибуны утверждали, что предоставляя Украине бронетранспортеры, Болгария подарила Киеву "миллиард левов", и что эти машины должны использоваться для защиты границы Болгарии.

В то же время, по словам тех депутатов, кто поддержал ратификацию, оборудование, которому 40 лет, вряд ли стоит миллиард левов, при этом оно было "избыточным".

Болгария и война Украины против России - последние новости

Болгария решила отказаться от импорта российской нефти. Согласно договоренностям руководящих партий, импорт российской нефти будет остановлен в два этапа. С 1 января будут прекращены экспортные квоты, а с 1 марта 2024 года импорт и переработка российской нефти будут прекращены навсегда.

Глава Минфина Болгарии, Ассен Васильев, подчеркнул, что такое решение полезно для граждан страны, поскольку оно останавливает экспорт и деньги, которые направляются в Россию, а также гарантирует стабильность на внутреннем рынке топлива.

Ранее УНИАН сообщал, что Болгария закрыла границу для российских машин. Директор Пограничной полиции страны уточнил, что подобное ограничение для грузовиков в стране действует уже несколько месяцев.

Сколько именно их въезжает в Болгарию ежемесячно - директор Пограничной полиции не уточнил, сказал лишь, что немного. Болгария присоединилась к ограничениям, которые уже ввели Финляндия, Норвегия, Польша и все страны Балтии. Произошло это после того, как Еврокомиссия разъяснила - авто с российскими номерами подпадают под ограничения согласно действующим санкциям.

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